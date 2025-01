Pdl Sviluppo: nuova giornata di lavori, nella notte approvato odg su Organismo di sorveglianza

Proseguono i lavori della Commissione Finanze impegnata nell'esame, in sede referente, del progetto di legge 'Sviluppo'. Una vera e propria maratona che occuperà i commissari per diverse giornate nel corso del mese. Ieri sera ci si è focalizzati, tra le altre cose, sulla questione Npl, con l'approvazione di un ordine del giorno, proposto da Rf e poi modificato in minima parte, con lo scopo di convocare entro febbraio l'Organismo di sorveglianza sulle cartolarizzazioni per approfondimenti sulla sua attività.

In mattinata i lavori sono ripartiti dall'articolo 6, con l'esame di una serie di emendamenti (numerose le proposte di modifica depositate, nda) relativi sia alle questioni bancarie sia ai temi del lavoro. La Commissione sarà occupata fino a notte.

Servizio in aggiornamento