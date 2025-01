Il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, ha replicato alle recenti interpellanze e interrogazioni presentate dal Gruppo Consigliare di Repubblica Futura, ringraziandoli ironicamente per l’attenzione costante. Secondo Pedini Amati, le accuse mosse da RF sarebbero un tentativo di distogliere l’attenzione dalle vicende giudiziarie che hanno segnato la legislatura conclusasi nel 2019, con particolare riferimento alle problematiche legate a Cis e Banca Centrale sotto la gestione Savorelli.

Il Segretario ha definito "marginali e false" le questioni sollevate da RF, evidenziando una presunta incoerenza nel comportamento del partito, che in passato non avrebbe preso provvedimenti contro siti accusati di diffondere disinformazione. “Non ci sono più verità, ma solo una – ha dichiarato Pedini Amati – e mi confronterò con le LL Eccellenze per chiarire serenamente i fatti.” Concludendo, Pedini Amati ha consigliato a Repubblica Futura di cambiare leadership, sostenendo che l’attuale guida politica non favorisca il ritorno del partito al governo. “Se l’obiettivo è restare all’opposizione, allora è perfetto,” ha ironizzato il Segretario.