Potenziamento del servizio territoriale e cohousing: presentate le nuove prospettive per l'assistenza anziani

Il Segretario alla Sanità Mariella Mularoni

“La nostra missione è dare all'anziano e alle famiglie risposte rapide e certe; e siamo in grado di farlo”. Parte da qui la relazione in Commissione Sanità di Pierluigi Arcangeli, direttore dipartimento territoriale e socio – sanitario, circa le prospettive e le proposte sull'UOC Assistenza Residenziale Anziani. Focus centrale il potenziamento del servizio territoriale e nuove idee da mettere in campo come il cohousing. Gli ultimi dati, riporta Arcangeli, parlano di un aspettativa di vita sempre più lunga a San Marino: la popolazione over 65 è il 22%, gli over 80 il 6,8%. Tutte le misure pensate, aggiunge, mirano a ridurre la pressione sull'RSA La Fiorina che ad oggi conta 114 ospiti. “Se prendiamo in esame tutte le cartelle pazienti del Casale – spiega Arcangeli - abbiamo un nucleo di 35/40 persone che già oggi potrebbero usufruire di forme alternative come la co-abitazione o i gruppi famiglia”. Dobbiamo partire proprio da questo importante dato, afferma il consigliere DC Andrea Ugolini, per dare risposte ai nostri cittadini. “Tutto quanto illustrato è condivisibile – rileva Matteo Casali, Repubblica Futura– anche se ad oggi mi paiono soluzioni a lungo termine, non immediatamente applicabili”.

Non solo tema anziani, in comma comunicazioni annunciato dal Segretario di Stato Mariella Mularoni il deposito della relazione annuale dell'Agenzia di controllo sulla cannabis terapeutica. Sono già 7 le aziende con la licenza, spiega Aida Selva DC, a cui si aggiungo 2 in attesa di nullaosta. Si è parlato anche di emergenza casa. Il Segretario di Stato Matteo Ciacci annuncia che dalla prossima settimana avvierà un ciclo di incontri su un progetto di legge con interventi per agevolare affitti e acquisto prima casa. “Stiamo anche raccogliendo i primi dati – aggiunge – su quanti appartamenti in possesso dell'Eccellentissima Camera possono essere riqualificati per l'edilizia sociale o altro. Ne abbiamo già trovati 15 e circa 5.000 mq di aree edificabili disponibili”.