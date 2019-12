Preferenze: maratona notturna della Commissione, Venturini (Dc) e Zeppa (Rete) i più votati

Restano le ultime sezioni da scrutinare. 43 contro 49. Prosegue il conteggio delle preferenze da parte della commissione elettorale. Fabio Righi si conferma il più votato di Domani Motus liberi, mentre Matteo Zeppa, davanti a Elena Tonnini, resta il più votato del Movimento Rete, come 3 anni fa. Per Giovanna Cecchetti la consolazione di essere la più votata di Elego, ma non entrerà in Consiglio, mentre Repubblica Futura vede in testa alle preferenze Nicola Renzi, segretario agli Esteri uscente. Come lui dovrebbero entrare in aula anche altri membri del Governo uscente, Andrea Zafferani e Eva Guidi di Libera. Ancora in forse, sempre per Libera, Guerrino Zanotti. La lista che riunisce i partiti della ex maggioranza vede in testa Matteo Ciacci. Il partito uscito vincitore dalla tornata elettorale, il Pdcs, vede tra i più votati il segretario, Giancarlo Venturini, che si avvia a diventare il più votato in assoluto di queste politiche, seguito da Teodoro Lonfernini, mentre Federico Pedini Amati è il più votato di Noi per San Marino. Stando ai dati finora scrutinati, i Capitani Reggenti, Luca Boschi e Mariella Mularoni, rientrano negli eletti nel nuovo Consiglio Grande e Generale.

I risultati con preferenze ed eletti verranno resi noti domani.