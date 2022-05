Prg. Dopo giro di consultazioni, ecco le richieste dei Capitani di Castello

“Troppe opere faraoniche e poca concretezza”. I Capitani di Castello definiscono così le ipotesi di modifiche del Governo al Piano regolatore generale, dopo un confronto tra di loro e dopo aver raccolto le considerazioni della cittadinanza. “Bisogna fare un passo indietro – spiega il portavoce Roberto Ercolani – e pensare alle esigenze primarie per il territorio, come la sicurezza stradale, i marciapiedi e l'ordine degli spazi verdi. I mezzi dell'Ugraa sono tutti fermi perché rotti o troppo vecchi. Il piano regolatore deve essere ben definito: zone residenziali, zone industriali, zone servizi. Non può più accadere che una particella cambia destinazione d'uso tutto d'un tratto”. Apprezzamento invece per il progetto realizzato dall'architetto Boeri che mira alla salvaguardia del territorio. "Bisogna smettere di dare concessioni inutili - conclude Ercolani - e tirare fuori il meglio da ciò che abbiamo".

Nel video l'intervista a Roberto Ercolani, portavoce Capitani di Castello