Progetto sul Distretto economico, Beccari risponde a Libera: "Siamo in fase embrionale, poi si farà il confronto"

“Il progetto è in una fase embrionale. Una volta sviluppato, si porterà avanti un confronto con il Paese, compresa l'opposizione”: con queste parole il segretario agli Esteri, Luca Beccari, risponde a Libera che, nelle scorse ore, aveva criticato il Governo per una mancanza di condivisione su “temi cruciali” come quello del "distretto economico speciale". Si tratta di una nuova normativa – ancora in fase di elaborazione e sulla quale sarebbe già iniziato un primo dialogo in maggioranza – per creare sul Titano una comunità di imprese, soggetti e servizi con l'obiettivo dello sviluppo economico.

Per il partito di opposizione il DES sarebbe una sorta di “residenza speciale per vip”, con “agevolazioni” e “semplificazioni”. “Non si riduce a un programma di residenze – risponde Beccari - piuttosto unisce la possibilità di avere dei permessi di 'dimora' di breve durata insieme a una serie di misure per incentivare la crescita di settori innovativi non presenti nel nostro sistema”. Una volta fatta la quadra in maggioranza sulla sostenibilità del progetto, spiega in sostanza Beccari, allora si faranno “i confronti necessari”. “E' difficile – prosegue il Segretario agli Esteri – parlare di qualcosa che non ha preso forma”.

Beccari conferma, poi, un legame tra il progetto e la figura di Enrique Banuelos, uomo d'affari e imprenditore spagnolo già inserito nella lista dei miliardari di Forbes: il Des, spiega il Segretario, nasce anche grazie a una sua idea. In ambiente politici c'è poi chi fa notare che un'iniziativa come il Des andrebbe, in qualche modo, in contrasto con il nuovo pacchetto economico proposto dal segretario all'Industria, Fabio Righi. Ma il collega di Governo Beccari sgombra il campo da possibili polemiche: “Del distretto economico speciale si parla da tempo nel Governo – dice – e non vedo necessariamente punti di conflitto”.