“Pronti a governare". Noi per La Repubblica chiude la sua campagna elettorale

Adesso.Sm è una pagina ormai superata. E' una delle certezze con cui Noi Per La Repubblica chiude una campagna elettorale difficile, in cui si è evitato la ricerca urlata del consenso, per puntare invece su un confronto che li ha spinti ad uscire dalla sede per incontrare società civile, politici del passato, top manager, dentro e fuori San Marino “perché il rapporto con l'Italia è fondamentale”. Tre settimane di confronto, in forte chiave governativa.

I conti si faranno dopo domenica, Noi per La Repubblica sente tuttavia di poter contare su un sostegno vero, e sulle possibili future coalizioni, alla luce del fatto che sarà difficile che una forza politica arrivi al 50% più 1, nega di avere accordi già pronti e ribadisce gli orientamenti già espressi.

Nel video il servizio con l'intervista di Alessandro Mancini.