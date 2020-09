Il 29 novembre a San Marino si voterà per il rinnovo delle Giunte di Castello. Il Movimento Rete promuove la formazione di liste civiche che si presentino alle prossime elezioni, ricordano le funzioni delle amministrazioni locali ed auspicano che quando verrà discussa la nuova legge promossa dai capitani di castello uscenti, sia presa in considerazione l'introduzione dell'elettorato attivo per i residenti non cittadini.

