Reggenza: Domani Motus Liberi designa Gaetano Troina

Fumata bianca: c'è l'accordo tra maggioranza e opposizione per superare lo stallo e snellire i tempi dell'Assestamento di Bilancio. Il nodo del contendere ruotava attorno alle residenze fiscali non domiciliate: gli articoli 10 e 11, già approvati nella sessione di Agosto. L'intesa trovata si basa principalmente sulla condivisione di due emendamenti che intervengono su quattro aspetti. Il Congresso di Stato, sentita la Commissione Esteri, dovrà promulgare un decreto delegato inerente tutte le tipologie di residenze atipiche, comprese le non domiciliate. La legge sulla residenza fiscale non domiciliata entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 ma la prima data utile per richiederla viene differita al 31 marzo. Specificato inoltre che chi vorrà avvalersi della norma dovrà soggiornare in alberghi cinque stelle o superiori. L'accordo raggiunto dovrebbe facilitare la celere prosecuzione dei lavori verso l'altro momento topico della sessione: l'elezione dei Capitani Reggenti per il semestre 1° Ottobre 2023-1°Aprile 2024, fissata per le 17,30 di venerdì 15 settembre. Il Pdcs ha indicato Filippo Tamagnini, al secondo mandato Reggenziale dopo quello del semestre aprile-ottobre 2011. Domani Motus Liberi ha invece designato alla Suprema Magistratura il consigliere Gaetano Troina.