Repubblica Futura attacca l'azione di Governo su tutta la linea: “Chieda scusa ai cittadini e dimissioni subito”

Sentiamo Sara Conti

“Con le decisioni assunte nei vari decreti Covid il Governo ha fatto un pastrocchio, errori che impattano sulla vita di tutti e sull'immagine del Paese”. Repubblica Futura commenta così gli ultimi accadimenti e punta il dito sull'atteggiamento ondivago mantenuto dall'Esecutivo nei mesi: prima – ricorda Nicola Renzi - l'adeguamento alle politiche anti-Covid italiane, poi la decisione delle aperture delle attività per la mancanza di ristori – senza prevedere però dei piani precisi per reagire all'innalzamento dei contagi - e il piglio “da bulletti” nello sfidare i sindaci del circondario; quindi con decreto del 17 dicembre il grande annuncio dei festeggiamenti di Capodanno fino all'1.30; per poi ritrovarsi con l'ultimo decreto nuovamente supini all'Italia, che a sua volta aveva deciso di chiuderci nei nostri confini. Pertanto si è corso ai ripari – osserva ancora Renzi - mandando il decreto a Roma per ottenere il placet”. “A fronte di una situazione così disastrosa sotto gli occhi di tutti”, per RF ora serve solo un atto radicale: “Chieda scusa ai cittadini e si dimetta subito”.





Si sofferma anche sulla questione vaccini Sara Conti: “Non sappiamo – dice - se e quando arriveranno, mentre in Italia è già stato tutto pianificato. Non capiamo queste lunghissime attese e mancanza di risposte alle quali siamo continuamente sottoposti su tutti i fronti”. Andrea Zafferani allarga quindi l'analisi al Bilancio di fine anno: “oltre al fallimento nei rapporti con l'Italia – afferma - abbiamo raggiunto il fallimento finanziario”. Richiama poi il disavanzo che raggiunge i 70 milioni “ma con tagli a caso – sottolinea – come quello di 16 milioni all'Iss nel momento di maggior bisogno. Questo si somma alla scelta del prestito ponte di 150 milioni che non riusciremo a ripagare – aggiunge - se non aprendo altri buchi”. Su questo Maria Katia Savoretti lamenta, come consigliere della Repubblica, l'impossibilità ingiustificata di vedere il contratto. Rimarcata infine la totale mancanza nella Finanziaria di un progetto di sviluppo.

Nel video l'intervista a Sara Conti, Repubblica Futura.