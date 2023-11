Repubblica Futura lancia una campagna di comunicazione su Facebook e Instagram

“A.A.A. Cercasi re-visionari” è lo slogan scelto da Repubblica Futura per promuovere un dialogo interattivo sui temi chiave per il paese. Da domani a fine dicembre, ogni giorno, un nuovo post su Facebook e Instagram, per stimolare un dibattito con la cittadinanza che potrà dire la sua commentando sui social oppure direttamente via mail (info@repubblicafutura.sm ) o sul numero dedicato whatsapp 335-7339657.

“Quello che vorremmo – dichiara Sara Conti – e che i cittadini che leggono i nostri post si mettano in contatto noi e ci dicano cosa piace o non piace, dando suggerimenti per poter migliorare le proposte che abbiamo fatto”.

Otto i macro-temi, selezionati dall'assemblea del partito, su cui si concentreranno i post quotidiani. Alcuni, nella conferenza stampa – alla presenza di tutto lo 'stato maggiore' di RF - sono stati anticipati: si va dalla crisi della natalità, al welfare per la terza età, ma anche questioni di stringente attualità come le iniziative per contrastare il caro-vita e la gestione del debito pubblico.

Tutti dossier su cui, a parere di Repubblica Futura, il Governo in quattro anni di legislatura non è riuscito a fare nulla. Di qui la volontà di condividere con la cittadinanza una 'visione' da proporre anche in vista delle elezioni del prossimo anno.

