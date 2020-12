"Residenza atipica" per i pensionati: Rete soddisfatta per l'approvazione dell'articolo di legge

Rete guarda alla "silver economy" come a una nuova opportunità per il Paese e esprime soddisfazione per l'approvazione dell'articolo di legge sulla concessione della "residenza atipica" per i pensionati. Un proposta frutto della collaborazione, spiega il movimento, con parlamentari ed economisti nel Consiglio d'Europa. Rete guarda al caso del Portogallo e ai nuovi contribuenti pensionati che hanno scelto quel Paese per spostarsi e stima che sul Titano potrebbero arrivare circa un centinaio di nuovi residenti. La proposta è quella di una tassazione fissa al 7%. I cittadini interessati, prevede Rete, potrebbero essere soprattutto quelli italiani e quelli degli Stati con cui sussista un reciproco accordo contro le doppie imposizioni fiscali. La Repubblica, poi, è vicina a territori come la Toscana: "sogno", scrive la forza politica, per i britannici.





Leggi il comunicato stampa