RF all'attacco del Governo

Repubblica Futura torna a criticare aspramente il Governo, all'approssimarsi del giro di boa della legislatura. Per il partito di opposizione sono in crescita le fibrillazioni in maggioranza, “le riforme vengono enunciate ma non si intravvede una reale volontà politica di attuarle” e si è contratto un enorme debito estero, insostenibile, anche alla luce del generale aumento dei tassi. RF affonda il colpo anche sul “Titano”, la moneta virtuale di San Marino che dopo gli annunci di qualche tempo fa "è sparita dai radar".

