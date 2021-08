RF: "Pochi manovratori metteranno a carico di tutti i sammarinesi le perdite delle banche"

Conferenza stampa di Repubblica Futura

Il giorno dopo l'approvazione in commissione finanze della legge sulla cartolarizzazione degli npl, Repubblica Futura – in una conferenza stampa da remoto – si scaglia contro il Governo. “Quello che noi temiamo è che sia un'altra volta una cosa fatta sulla testa di tutti i sammarinesi da pochi manovratori che in questo modo metteranno a carico di tutti noi le perdite che si sono generate negli anni da parte delle banche”. Per il capogruppo Nicola Renzi, mancano, nella filosofia di fondo del provvedimento, due caratteristiche imprescindibili: “Trasparenza, la prima, responsabilità, la seconda. Vuol dire semplicemente cercare di capire perché quegli npl si sono originati; perché qualcosa nel sistema non ha funzionato; recuperare il più possibile e soprattutto fare in modo che non accada più”.









Nel pdl, per Andrea Zafferani, le principali criticità riguardano la figura dell'arrenger - ovvero la società che dovrà allestire la cartolarizzazione - e la garanzia dello stato sulle obbligazioni senior: “La decide il Governo, assolutamente da solo, sentita la commissione finanze. Il Governo, sostanzialmente, decide quali sono i valori in campo e poi decide anche se dare o non dare la garanzia. Noi invece avevamo proposto che la garanzia dovesse essere data dalla commissione finanze e con maggioranza dei due terzi, visto che si tratta di una cosa delicatissima, dove possono 'ballare, decine, se non centinaia, di milioni di euro”. Altro aspetto negativo, secondo RF, il fatto che negli organismi della cartolarizzazione, non sia prevista l'assunzione prioritaria di ex dipendenti Cis e Asset Banca. Immancabile, nelle dichiarazioni di Renzi e Zafferani, l'attacco a Rete con l'accusa di aver cambiato radicalmente atteggiamento nel passaggio dall'opposizione a forza di Governo.