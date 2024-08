RF sul servizio di guardia in carcere: "Svilito il ruolo dei Corpi Militari Volontari"

Repubblica Futura contraria alle novità previste da un decreto che ha introdotto la possibilità per le guardie giurate di svolgere servizio di custodia in carcere in supporto alla Gendarmeria. Per RF è “un ulteriore passo che va verso lo svilimento dei Corpi Militari Volontari” che hanno svolto questo servizio per svariati anni con ottimi risultati”. Critiche in particolare a Libera che in campagna elettorale aveva sostenuto la valorizzazione dei corpi militari volontari ed ora appoggia £provvedimenti come questo che vanno nella direzione opposta”