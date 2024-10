Ripreso l'esame della Variazione di Bilancio

Dopo la sostituzione dei Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalbor Riccardi dagli organismi parlamentari, per la durata del semestre, completate le nomine di alcune commissioni di pertinenza consiliare. Prorogato al 31 ottobre il termine per bonifica della ex Beccari a Murata. Il Segretario al Territorio Ciacci si è impegnato a rendicontare l'operazione, anticipando che tra costi sostenuti e valore degli immobili che incamererà lo Stato, ci si avvicinerà ad un pareggio. Ripreso poi l'esame della Variazione di Bilancio, cominciato nella sessione precedente e rimasto a metà, per la dilatazione dei tempi conseguente ai forti contrasti tra maggioranza e opposizione. Respinto un pacchetto di emendamenti proposti da Repubblica Futura in tema di tariffe delle utenze e per la definizione di un piano per l'autonomia energetica. Dai banchi di maggioranza la bocciatura è stata motivata, in taluni casi, con ragioni di natura tecnica poiché non di competenza del Governo o anche perché sul dossier rifiuti, per esempio, c'è già un ordine del giorno approvato e verrà affrontato in commissione. L'aula ha poi avviato l'esame degli emendamenti di RF in tema di scuola. Bocciato, con 25 voti contrari e 5 favorevoli, quello che proponeva la soppressione dal prossimo anno scolastico- anche al fine di contenere la spesa pubblica e valorizzare il sistema scolastico sammarinese - del rimborso per il trasporto oltreconfine, verso istituti superiori che sono presenti anche in Repubblica, come nel caso dei licei. Ad eccezione di RF, tutta l'aula contraria – a partire dal Segretario di Stato all'istruzione Lonfernini - ritenendo la proposta una limitazione o una discriminazione nel diritto allo studio.