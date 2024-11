San Marino a fianco della Spagna e delle zone colpite delle alluvioni

Mano tesa, vicinanza e cordoglio alle autorità e alle vittime delle alluvioni. Le esprime la Segreteria agli Esteri, a nome del Congresso di Stato, richiamando i messaggi corrisposti dai Capitani Reggenti - Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi - a re Felipe VI e dal Segretario agli Esteri Luca Beccari all'omologo, José Manuel Albares e al Premier Pedro Sanchez.

“Sgomento e preoccupazione”, ma anche conferma di “una amicizia solidale, davanti ad una catastrofe – scrive la Segreteria in una nota – che lascia attoniti per dimensione e danni incalcolabili”. Pronti all'assistenza: nel momento in cui si apriranno appelli internazionali a sostegno delle popolazioni colpite, la Segreteria offrirà un “segno concreto di collaborazione operosa”. Vicinanza sia dalle prime ore della catastrofe, fornendo assistenza tempestiva, attraverso i canali diplomatici, ai cittadini sammarinesi presenti nelle zone colpite.