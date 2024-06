San Marino al voto: urne aperte dalle 7 alle 20

A San Marino è il giorno delle elezioni politiche per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale.

Seggi aperti dalle 7.00 alle 20.00. Per esercitare il diritto di voto, gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto purché munito di fotografia. In caso di eventuale ballottaggio dovranno presentare il medesimo certificato elettorale già ricevuto per il primo turno di votazione e di un documento di riconoscimento. In caso di smarrimento del certificato elettorale sarà possibile chiedere un duplicato all’Ufficio Elettorale di Stato, che sarà aperto per tutta la durata delle operazioni di voto.

Il voto di lista nella scheda elettorale si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. L’elettore residente in Repubblica può indicare la preferenza per tre candidati appartenenti alla lista prescelta, mentre l’elettore non residente in Repubblica può manifestare un’unica preferenza. In entrambi i casi se vengono espresse più preferenze di quelle consentite, si intendono annullati tutti i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.

Sono 38.642 gli aventi diritto al voto, di cui 23.545 elettori interni mentre gli esteri sono 15.097. Per quel che riguarda le procedure elettorali.

Alle 10.30 ci sarà la prima rilevazione delle affluenze, che saranno successivamente registrate alle 12.30, 15.30, 17.30 e 20.30.

Dalle 21.30 la diretta della San Marino Rtv per lo spoglio.