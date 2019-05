"San Marino verso l'Unione europea": il confronto prosegue ad Acquaviva

Sesto appuntamento del ciclo di serate sull’Accordo di associazione “San Marino verso l’Unione europea”. Anche ad Acquaviva la possibilità di un confronto diretto con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi e i vari funzionari, parti attive nel negoziato. Espresso un plauso ai contributi che i cittadini, la Pa e le associazioni di categoria stanno apportando alla discussione, invitando al dialogo soprattutto le forze politiche di opposizione, in quanto – ha detto Renzi - “questo Accordo non può essere vanificato da rancori stantii e giochi di potere, ma potrà essere soddisfacente solo se alimentato da un confronto serio”. Condivisi coi presenti anche alcuni obiettivi attualmente in fase di negoziazione, tra i quali la possibilità di godere di uguali diritti a fronte dei doveri che già oggi la Repubblica deve obbligatoriamente onorare in ambito finanziario, commerciale, produttivo e amministrativo. Tema caro alle negoziazioni è la semplificazione del documento T2, per il quale si stanno cercando le migliori soluzioni.