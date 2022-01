"Sanità fragile": audizione in commissione consiliare del consulente Bevere

In Commissione consiliare l'audizione del consulente Francesco Bevere che ha presentato la relazione finale dell'incarico volto all'analisi della sanità sammarinese e al suo rilancio. 55 pagine che nelle “considerazioni finali” indicano una situazione attuale dell'Iss “da ritenersi fragile” anche rispetto ad analoghi contesti a livello europeo ed internazionale. Una fragilità – scrive Bevere – che nasce da comportamenti che si sono succeduti negli anni. Per il consulente è necessario, innanzitutto, disporre di dati certi e sistemizzati per poter fare programmazione annuale, tenendo in considerazione il piano sanitario e sociosanitario 2021-2023.







Bevere ha ipotizzato la nascita di un nucleo operativo epidemiologia e statistica la cui istituzione verrà proposta al futuro Comitato Esecutivo. Occorre – ha detto - scompaginare l'organizzazione del lavoro con il coinvolgimento delle persone e per capire meglio certe realtà.

Bevere ha anche rivelato di aver fatto visita a reparti o ad articolazioni della sanità, rapportandosi con operatori sanitari e cittadini, senza precisare il suo ruolo. Tra gli altri aspetti proposti una maggiore formazione del personale, la medicina territoriale con il ripristino della figura del vecchio medico di famiglia e la telemedicina, la realizzazione di un nuovo ospedale, un modello di sanità universale e gratuita, ma sostenibile. Le maggiori perplessità segnalate dalle opposizioni, il rischio di una deriva privatistica della sanità come nel caso della finanza di progetto, con partenariato pubblico-privato, per la costruzione del nuovo Ospedale. Rischio che a parere del Segretario alla Sanità Ciavatta non c'è perché non è in discussione la privatizzazione dei servizi sanitari ma solo quella di servizi secondari come la ristorazione, le pulizie, le manutenzioni. L'audizione di Bevere proseguirà anche nel pomeriggio.