Segreteria Sanità in linea con OMS: "Il Covid amplia le disuguaglianze, rafforziamo i sistemi sanitari"

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Salute. La pandemia ha ampliato le disuguaglianze nelle nostre società e le lacune nei nostri sistemi sanitari. Per questo il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus lancia un appello affinché “tutti i governi investano nel rafforzamento dei propri servizi sanitari, per rimuovere le barriere che impediscono a così tante persone di utilizzarli, e per fare in modo che più persone abbiano la possibilità di vivere una vita sana”. Appello che la Segreteria di Stato per la Sanità fa proprio: “La sfida – riporta una nota - è quindi quella di riuscire a garantire vaccini in modo equo per tutti coloro che ne avranno bisogno e fare in modo che tutti i Paesi abbiano accesso a strumenti chiave come l'ossigeno, le mascherine e i test diagnostici”.