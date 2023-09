Stefania Craxi visita San Marino: "Nostri rapporti hanno bisogno della cornice europea"

Situazione internazionale con il conflitto russo-ucraino, Europa, amicizia tra San Marino e Italia: tanti i temi affrontati durante la visita ufficiale della senatrice Stefania Craxi, presidente della Commissione Esteri e Difesa a Palazzo Madama. Giornata che si è aperta a Palazzo Begni dove Craxi è stata accolta dai segretari di Stato agli Esteri, agli Interni e alle Finanze.

"Abbiamo condiviso il fatto che forse questo - afferma Craxi - è uno dei momenti più gravi per l'umanità, nella nostra storia recente. Occorre stringere le file dell'Occidente che si caratterizza soprattutto per i suoi valori". Il Titano, spiega il segretario agli Esteri, Luca Beccari, ha "ricevuto un plauso per il percorso sammarinese nell'ambito dell'Accordo di associazione; la Presidente ha ribadito il sostegno dell'Italia". "I nostri rapporti - aggiunge la senatrice - hanno necessità di una cornice più ampia, quindi europea". "E' un'occasione particolare per il Paese, anche per intavolare ipotesi di risoluzione di alcuni temi oggetto del confronto - afferma il segretario agli Interni, Gian Nicola Berti - e per rinsaldare un'amicizia".

Craxi ha ricordato la recente ratifica al Senato del protocollo per l'Accordo radiotelevisivo. Al vaglio del Parlamento anche l'accordo sul reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e, quindi, delle pene. Nel pomeriggio, a Palazzo Pubblico, l'udienza con i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Proprio qui, la senatrice ha ricevuto l'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. "Riceverla - commenta Craxi - significa anche prendere un impegno verso una comunità. E rinverdisce gli antichi legami tra la mia famiglia e San Marino".

Durante l'intensa giornata di impegni istituzionali, Craxi ha incontrato i membri della Commissione Esteri, è stata ricevuta dal Segretario agli Interni alla Parva Domus e ha partecipato alla "Scuola dei riformisti": serie di eventi – organizzati da Alleanza Riformista - con l'obiettivo di rafforzare l'identità di quest'area, puntando sulla formazione e l'insegnamento di personaggi politici di primo piano, accademici ed esperti.

Nel video le interviste a Stefania Craxi (presidente Commissione Esteri e Difesa Senato), Luca Beccari (segretario di Stato Esteri) e Gian Nicola Berti (segretario di Stato Interni)