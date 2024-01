Strategie per il turismo: presentato il piano pluriennale

Un piano su cui costruire il futuro del turismo, per garantire sviluppo economico alla Destinazione San Marino: il documento strategico pluriennale mette al centro la programmazione, dettando linee, obiettivi ed interventi. “Segna con chiarezza il percorso da seguire per raggiungere i più importanti risultati” – spiega Federico Pedini Amati ai Capitani Reggenti, ricordando come gli stessi organismi internazionali, nel riconoscere la crescita del comparto, l'abbiano definito “trainante per l’economia del Paese”.

Presente anche Miguel Sanz, Presidente dell'European Travel Commission, grazie alla cui partnership – rafforzatasi negli ultimi due anni – il Titano ha ottenuto finanziamenti europei. “Con San Marino al timone” – commenta - “The Lovely Places sta svolgendo un importante lavoro di promozione della Destinazione Europa”. I Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina esprimono sostegno al cammino intrapreso, caratterizzato da una vocazione all'ospitalità “focalizzata su un'accezione inclusiva, innovativa, sostenibile, oggi più che mai imprescindibile”.

Il piano è corposo, propone analisi di mercato e strategie d’azione. Pedini Amati durante la presentazione ufficiale al teatro Titano ricorda la collaborazione con Emilia Romagna e Marche, perché “da soli – dice – non si arriva da nessuna parte”. “Il documento – sottolinea - non rappresenta un programma politico ma è ovvio che possa essere attuato solo con una precisa e dichiarata volontà politica”.

Il consulente Massimo Ferruzzi ne illustra i punti chiave: dagli accordi internazionali per sviluppare la rete di relazioni allo sviluppo di partnership con territori confinanti e ministero italiano. Altro pilastro la ricettività, con l'incremento del numero di camere soprattutto alberghiere, almeno mille nel breve periodo, con un progetto dedicato all'attrazione degli investimenti. Ci sono anche la regolamentazione dell'albergo diffuso in alcuni Castelli e l'offerta glamping nelle aree naturalistiche.

Viene inoltre proposto di far diventare gli eventi istituzionali un prodotto turistico ad alto livello di esclusività. "Il punto di forza del piano - afferma Ferruzzi - è che non si limita ai soliti 2, 3 o 5 anni di programmazione, ma guarda lontano. E seguendo in maniera lineare le indicazioni fornite, sicuramente permette a San Marino di avere non solo un maggiore flusso di turisti, ma di innalzare la sua immagine a livello mondiale".

Nel servizio le interviste al Presidente ETC Miguel Sanz, al Segretario al Turismo Federico Pedini Amati e al consulente Massimo Ferruzzi