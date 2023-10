Sui servizi finanziari San Marino e Andorra verso una posizione comune

L'intervista a Marco Gatti

Anche il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ha partecipato in videoconferenza insieme al Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari, al round negoziale multilaterale sui servizi finanziari. Di fronte alla Commissione Ue, sia San Marino che Andorra: “Entrambi abbiamo condiviso – dichiara Marco Gatti – che il quadro presentato è una buona base di lavoro. Ci sono alcuni punti proposti che, sia per noi che Andorra, non rappresentano il perfetto equilibrio per poter riuscire ad entrare nel mercato unico in perfetta parità di condizioni. L'intenzione è di presentarci con Andorra al prossimo round negoziale con una posizione comune”.

Al di là delle questioni di merito e tecniche sullo sfondo permangono retaggi del passato che ancora non sono stati del tutto superati: “Dal mio punto di vista – prosegue Gatti – deve crescere la fiducia...Non tanto tra San Marino e la Commissione ma tra alcuni Paesi membri e i nostri piccoli Stati, perché alcune posizioni denotano anche una mancata conoscenza di quello che è il sistema San Marino”.

Il Segretario di Stato Gatti è tuttavia fiducioso, pur consapevole che le banche sammarinesi saranno chiamate ad attuare azioni di adeguamento: “San Marino – osserva Gatti – è pienamente allineato agli standard internazionali. Sicuramente per quel che riguarda il mercato bancario abbiamo dei passi da fare a livello di capitalizzazione del nostro sistema. Questo lo sappiamo ma non può essere pregiudizievole per raggiungere un accordo che ci metta pienamente nelle condizioni di poter sfruttare le opportunità del mercato finanziario. Ci sembra che su questi punti la Commissione sia ricettiva e che quindi si possa trovare l'equilibrio che noi chiediamo”.