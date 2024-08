Temi ambientali al centro dell'incontro tra il Segretario Ciacci e il ministro Pichetto Fratin

Nel video le interviste a Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio, a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, e l'intervento di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura

Temi ambientali al centro del colloquio avuto tra il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci, e il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin: è stato il primo incontro per il neo Segretario di Stato, che ha potuto affrontare argomenti come la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e le politiche energetiche, evidenziando l'importanza di un approccio integrato. Il ministro italiano ha ricordato come tra i due Paesi sia già stato firmato un accordo. Sempre il Segretario di Stato Ciacci ha avuto modo di presentarsi al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, altro protagonista della giornata che ha parlato dell'essenziale nella sostenibilità: a difesa del settore vorrebbe fossero riviste le iniziative politiche europee il cui scopo è raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, il cosiddetto Green Deal.

Nel video le interviste a Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio, a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, e l'intervento di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura