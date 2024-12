Toni inadeguati: sospesa dalla Reggenza una recente seduta del Congresso

Che la legislatura sia cominciata in salita e con difficoltà di amalgama per la maggioranza scaturita dalle ultime elezioni lo hanno più volte ammesso diversi consiglieri di maggioranza, durante la trasmissione “Palazzo Pubblico”.

La Reggenza, recentemente – la notizia è filtrata solo ora, ma risale a fine novembre, primi di dicembre - ha anche dovuto sospendere una seduta del Congresso in cui i toni erano andati troppo sopra le righe: dopo la proposta di una nomina politica, da parte del Segretario di Stato Rossano Fabbri, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha espresso disappunto in maniera molto focosa e per riportare la situazione ad un clima consono alla sede istituzionale i Capitani Reggenti hanno deciso la temporanea sospensione.

Una misura irrituale, anche se non è certo la prima volta che in Congresso emergono divergenze e volano parole forti, nei contenuti e nei toni.