Torna a Palazzo "La libertà perpetua di San Marino" del Carducci, in formato ebook

In quella stessa sala che vide la famosa orazione di Giosué Carducci, 127 anni dopo l'Associazione San Marino - Italia ha presentato ai Capitani Reggenti la copia anastatica delle 4 principali edizioni di quel discorso, pronunciato in occasione dell'Inaugurazione del nuovo Palazzo Pubblico. "Ancora oggi una fortissima fonte di ispirazione da cui ripartire”, dice la presidente Elisabetta Righi Iwanejko. Per i Capitani Reggenti quella 'memoria, testimonianza, ammonizione che il poeta ha inteso trasmettere e lasciare'. "Un discorso rivolto al popolo sammarinese, spiega il Segretario Andrea Belluzzi, ma con lo sguardo oltre confine". Nella sala del Consiglio a rappresentare il legame tra i due Paesi, l'ambasciatore italiano Sergio Mercuri e i sindaci di Coriano e San Leo, neo membri dell' Associazione. Il libro sarà disponibile in formato digitale.

Nel video l'intervista alla presidente dell'Associazione Elisabetta Righi Iwanejko