Trasferta per Segretario Ciacci, nel pomeriggio al Viminale e dai Vigili del fuoco

Giornata di incontri nella Capitale per una delegazione di San Marino guidata dal Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, che nel pomeriggio andrà al Viminale, sede del ministero dell'Interno ma anche dei vigili del fuoco, per un incontro col nuovo capo del Corpo nazionale, Eros Mannino, nominato appena lo scorso dicembre.

Un incontro strettamente conoscitivo, ma sarà l'occasione anche per parlare del servizio e della sezione antincendio sammarinese, della nuova legge sammarinese sulla prevenzione degli incendi, ma anche del riconoscimento dei corsi di specializzazione sempre di prevenzione, organizzati in territorio sammarinese per l'iscrizione all'elenco dei professionisti antincendio abilitati.

seguiranno aggiornamenti