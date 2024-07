UdP: dal 19 luglio la Sessione consiliare del Giuramento dei Segretari di Stato

Clima tutto sommato disteso, stando ai rumors, in UdP. Non era scontato visti i primi accenni di frizioni – anche in seno alla maggioranza – emersi nel Consiglio che aveva dato il via ufficiale alla nuova Legislatura. Vi era la possibilità, infatti, che quei dibattiti avessero lasciato scorie. Pare invece non sia così. L'Aula tornerà a riunirsi il 19, 20, 22 e 23 luglio. Si partirà – a quanto pare – dal dibattito sul programma di Governo; dopo la consegna-lampo alla Reggenza, da parte della DC, della lettera che contiene anche l'elenco dei Segretari di Stato.

C'è chi ha vista in questa celerità un segnale politico: la volontà di mostrare al Paese l'intenzione di affrontare da subito sfide strategiche quali l'integrazione con il Mercato Unico. Molto ampio, peraltro, il documento programmatico; con le linee da seguire negli ambiti istituzionale, economico, sociale ed ambientale. Il 22 luglio – pare – sarà il giorno previsto per il Giuramento dei 10 Segretari di Stato; cui seguirà quello dei Consiglieri che subentreranno in Aula: i primi dei non eletti nelle rispettive formazioni. Quindi un altro passaggio tecnico-istituzionale significativo: la nomina delle varie Commissioni. Si sarebbe deciso che quelle permanenti siano composte questa volta da 15 commissari ognuna; a fronte dei 18 della precedente Legislatura.

Con il prossimo Consiglio si darà insomma piena operatività alla 31esima. In Ufficio di Presidenza si sarebbe anche discusso delle decine di decreti rimasti da tempo in stand-by. Precondizione per l'esame dell'Aula è ovviamente l'ufficializzazione del nuovo Esecutivo, che dovrà decidere quali siano i provvedimenti da portare in ratifica. Dunque discussione in Congresso e deposito, prima del prossimo UdP. Sarebbe stata tuttavia constatata l'assenza dei tempi tecnici, per un esame dei decreti in un'eventuale Sessione di fine luglio. Il Consiglio, piuttosto – secondo indiscrezioni – potrebbe tornare a riunirsi dal 19 agosto fino al termine del mese.