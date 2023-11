UNECE: presentato alla Reggenza il 'Country Profile' Onu su San Marino. Deda: "Risultati positivi"

Nel video le interviste a Stefano Canti, Segretario di Stato Territorio e Ambiente e Paola Deda, Direttrice Divisione Foreste, Territorio e Abitazioni UNECE.

Ad un anno dalla firma della Dichiarazione di San Marino per la sostenibilità del design urbano, UNECE - la Commissione economica per l'Europa dell'Onu -, torna per quattro giorni di evento sul Titano con “FORESTA 2023”, coordinato dalla Segreteria di Stato al Territorio. Il focus della sessione congiunta di Comitato ECE e Commissione FAO è infatti sul patrimonio forestale e l'industria che attorno alle foreste ruota. Presenti delegati da tutto il mondo per panel di alto livello. In apertura l'indirizzo di saluto delle autorità. Il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari ha messo l'accento sul ruolo dei micro-Stati negli sforzi globali per la conservazione ambientale. “Possiamo fare la differenza insieme” - ha ribadito. Presente all'assise anche l'Ambasciatore sammarinese Marcello Beccari, Rappresentante Permanente presso l'ONU a Ginevra.

Al centro dei lavori, la valorizzazione delle foreste che giocano un ruolo fondamentale nel mantenimento della biodiversità, nella lotta contro i cambiamenti climatici - tra i pericoli ad oggi più concreti per le foreste insieme agli incendi - e nella crescita economica con la creazione di posti di lavoro. L'assise punterà specialmente sulle città verdi, con la discussione di precise linee guida per l'adozione, proprio qui a San Marino a fine lavori, di un piano di opportunità per le foreste urbane. "Domani a Gualdicciolo verrà inaugurata la “Petite Forest UNECE 2023 a San Marino”, in occasione della festa nazionale dell’albero" - ricorda il Segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti - non abbiamo delle vere e proprie foreste ma vogliamo essere di esempio per le grandi nazioni".

Da una proposta lanciata nel primo confronto con UNECE, due anni fa, oggi si concretizza il progetto Onu di pubblicazione del “Profilo del Paese sullo sviluppo urbano, l'edilizia abitativa e la gestione territoriale”. Il frutto di un meticoloso studio da parte di esperti, più volte saliti sul Titano in questi mesi e coadiuvati da funzionari locali. La Direttrice della Divisione Foreste, Territorio e Abitazioni UNECE, Paola Deda lo ha portato all'attenzione della Reggenza. Che ne ha sottolineato “il valore, per uno sviluppo urbano intelligente e sostenibile”. Dal report, "ottima performance di San Marino - osserva la Direttrice Paola Deda - nel settore dell'occupazione, dell'acqua, dei servizi igienico-sanitari, gestione dei rifiuti, della sicurezza dell'alloggio, della salute, della cultura e della qualità ambientale. Poi abbiamo aree di performance medio-alta che sono le infrastrutture, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la fornitura nel drenaggio dell'elettricità, spazi pubblici, inclusione sociale e nell'istruzione. Raccomandazioni invece di lavorare un po' di più sui trasporti, appalti pubblici, qualità dell'aria ed energia sostenibile, anche se so che molto si sta già facendo in queste aree".

