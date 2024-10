Unione europea: il Gruppo EFTA in visita a San Marino

In visita a San Marino il Gruppo EFTA, organo politico del Consiglio dell'Unione europea, composto da un rappresentante per ciascuno dei 27 Paesi membri.

In mattinata l'apertura dei lavori con l'indirizzo di saluto del Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, affiancato dall'Ambasciatore Eros Gasperoni, seguito quindi dall'incontro con una delegazione di Governo composta dai Segretari di Stato Marco Gatti, Rossano Fabbri, Alessandro Bevitori e Teodoro Lonfernini, e della Commissione affari esteri; dopodiché una serie di scambi con le realtà economiche sammarinesi più rilevanti (Anis, Sindacati, Bcsm, Abs e Camera di Commercio), per conoscere le loro aspettative rispetto all'Accordo di Associazione con l'Ue in attesa di firma e ratifica.

Attualmente il Gruppo EFTA, sotto la presidenza ungherese, è titolare del dossier relativo al testo dell'accordo, licenziato a dicembre 2023 dopo la fine del negoziato, testo che ora necessita dell'approvazione degli Stati membri dell'Unione per poter essere avviato alla firma. Domani, 18 ottobre i rappresentanti dei Paesi EFTA saranno ricevuti dai Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi.