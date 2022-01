Valori ed Europa al centro delle iniziative dei giovani del PDCS

La scuola di formazione politica dei GDC, incentrata sulla sfida per la Democrazia Cristiana in Europa nel prossimo decennio, sta per chiudere la sua seconda edizione. Lo farà immergendosi nelle dinamiche europee, per riflettere sul ruolo del partito in ambito internazionale e sulla difesa dei suoi valori. Atteso l'intervento Sven Simon, membro della CDU ed Eurodeputato del PPE che, grazie alla collaborazione con la Fondazione Konrad Adenauer di Roma, si collegherà martedì 18. Tra i temi cari, l'Accordo di Associazione.









“La formazione riparte con l'Europa, che per noi è il tema cardine, proprio verso questo semestre francese”, anticipa il Presidente Lorenzo Bugli. “Come sta andando l'Europa? Quali sono gli aspetti che stanno caratterizzando l'agenda europea e come la Democrazia Cristiana Europea, per cui il PPE, sta affrontando queste dinamiche a seguito delle elezioni in Germania e in Francia? Per noi è fondamentale che a San Marino si crei una consapevolezza europea”. L'ultimo incontro sarà a metà febbraio. Ospite un esponente dell'Unione Cristiano-Democratica di Germania, protagonista a dicembre di una svolta conservatrice.

Nel 2022 l'attività dei Giovani Democratico Cristiani sarà incentrata sul libro dei GDC - la storia del movimento dal 57 ad oggi - con la prefazione di Marco Follini. Si lavora anche ad una “special edition” della scuola di formazione politica: tre giorni di confronti – svela Bugli - sull'importanza delle nostre radici. “La difesa dei valori di un partito come il nostro è fondamentale. Ed è importante ricordarcelo anche grazie alle esperienze degli altri, come lo stanno facendo la CDU e tanti altri partiti popolari europei”. E' il cuore dell'attività politica dei GDC nel 2022: “Come rimettere al centro quei valori e come essere forti in quei valori”.

Nel video l'intervista a Lorenzo Bugli, presidente GDC