Verso il Governo: martedì si riunisce il primo Consiglio della XXXI legislatura

Martedì 2 luglio alle 15.00 si insedia il nuovo Consiglio Grande e Generale: all'ordine del giorno, oltre al riferimento sull'esito elettorale del 9 giugno, ci sarà la nomina della Giunta permanente delle elezioni, e la fissazione della data della seduta successiva: quella, cioè, del giuramento degli eletti.

Un fine settimana all'insegna comunque degli incontri informali, per la composizione del Congresso di Stato, con il Psd che, nella direzione, ha designato Federico Pedini Amati e Andrea Belluzzi, cioè i Segretari di Stato uscenti, a cui sono stati 'riconosciuti importanti meriti per l’opera portata avanti nel governo, come dimostrato dall’importante risultato ottenuto alle elezioni'. Per il partito 'ora si apre una seconda fase, che sarà finalizzata all’attribuzione delle deleghe primarie e secondarie e alla stesura dell’accordo di governo'.

Psd che guarda avanti "col congresso previsto per l’inizio dell’autunno, il Partito si darà un nuovo assetto e una nuova strutturazione, con l’obiettivo di essere sempre più centrale e influente e di favorire la trasformazione positiva di San Marino".

Anche Libera ha designato i suoi rappresentanti: Territorio a Matteo Ciacci e Lavoro ad Alessandro Bevitori.

Resta da chiudere la partita all'interno della Coalizione uscita vincente dalla elezioni: Democrazia e Libertà. In casa Dc saranno gli stessi organismi di via delle Scalette a indicare chi dovrà occupare le restanti segreterie: blindate Esteri e Finanze, restano in lizza gli ex esponenti del Congresso di Stato. Canti, Lonfernini, Mularoni e Ugolini. Ore decisive anche per Alleanza Riformista che deve scegliere tra i suoi consiglieri più votati.