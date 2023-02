Vulnerabilità edifici: incentivi anche per il 2023. Canti: "Al lavoro su proposta migliorativa"

Terremoto e vulnerabilità degli edifici. In Italia c'è il sismabonus. Anche San Marino spinge sugli incentivi: verso una proposta migliorativa.

In Turchia e Siria non si ferma la corsa contro il tempo. Al bilancio delle vittime, sempre più pesante – oltre 40mila ma in costante aggiornamento – fa da contrappeso lo stupore della vita che resiste. 248 ore dopo il sisma una 17enne viene estratta viva dalle macerie, nella provincia turca di Adiyaman.

La terra in questo periodo continua a tremare e scuote territori a noi vicini, che siano confinanti o al di là dell'Adriatico: il sisma di magnitudo 5.0 che oggi ha colpito la Croazia, a Baska, nel sud-est dell'isola di Veglia, è stato avvertito anche sulla costa romagnola.

La sequenza sismica in atto porta alla necessità, sempre più pressante, di mettere in sicurezza gli edifici che non rispondono alle norme antisismiche. Tra le agevolazioni di cui beneficia l'Italia – come è stato ricordato ieri in puntata, a Viceversa - c’è anche il sisma bonus. "Un'opportunità che però – ha ricordato il Presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna, Paride Antolini - purtroppo la gente spesso non coglie. Si pensa più all'estetica della struttura".

Le criticità in parte si rispecchiamo ma San Marino con una proroga destina risorse anche per il 2023. Si lavora anche ad una proposta migliorativa da portare in Consiglio - annuncia il Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti.

Nel video un estratto da Viceversa del Presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna, Paride Antolini e l'intervista a Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio.