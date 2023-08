80 anni di Robert De Niro

Robert Anthony De Niro Jr. nasce a New York, 17 agosto 1943 attore, regista cinematografico e produttore cinematografico statunitense con cittadinanza italiana.

Considerato uno dei migliori attori della storia del cinema, la parte più importante della sua produzione è a cavallo tra gli anni settanta e novanta.

Robert De Niro ha avuto modo di lavorare con grandi registi in pellicole di enorme successo. Di lui dicono sia maniacale nel suo lavoro mentre si prepara per i ruoli che gli vengono assegnati.

Candidato 8 volte agli oscar, statuetta che ha vinto due volte nel 1975 come miglior attore non protagonista nel ruolo del giovane Vito Corleone ne Il padrino - Parte II e nel 1981 come miglior attore protagonista per avere interpretato il pugile Jake LaMotta nel film Toro scatenato.

Oggi questa grande star del cinema internazionale compie 80 anni.