Amerigo Vespucci i suoi primi 90 anni

Lo storico veliero Amerigo Vespucci, nave scuola varata il 22 febbraio 1931 nei regi cantieri di Castellamare di Stabia, ha compiuto il 22 Febbraio 90 anni diventando l'unità più anziana in servizio della Marina Militare italiana. E' la nave più bella e senz'altro la più ammirata e non si è fermata neppure con il Covid. E il bello è che nonostante questi primi 90 anni la nave continua ad essere pronta a nuovi traguardi per via di come è stata conservata nel tempo in maniera maniacale». Questo è quello che dice il 122 esimo comandante Gianfranco Bacchi, forlivese e uno degli unici tre ad avere superato l'anno di comando del Vespucci. Avendo al suo attivo 800 mila miglia, navigando in tutti i mari del mondo, visitato tutti i continenti, fiera dei suoi tre alberi, delle 26 vele, lo scafo bianco e nero con fregi in oro, legni e ottoni, il Vespucci è, senza meno «la nave più bella del mondo» da quando così la definì la portaerei americana USS Indipendence incrociata nel 1962 nel Mediterraneo.













E allora torniamo a quel 1962, quando la Vespucci incontrò nel mar mediterraneo la portaerei statunitense USS Independence (CV-62) - una delle tre portaerei della Classe Forrestal che diedero una svolta alla progettazione di navi da guerra, affiancò il veliero italiano. Spense i motori e lampeggiò con il segnale luminoso, chiedendo: Chi siete? Al che dall’Amerigo Vespucci risposero: Nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana. E la risposta degli statunitensi rimase scritta negli annali: "Siete la nave più bella del Mondo". Il cordiale omaggio degli statunitensi alla nostra nave è solo uno dei tanti che il mondo del mare tributa all’Amerigo Vespucci, che venne ritenuta, sin dal momento del suo varo, un esempio dell’eccellenza artigianale e ingegneristica italiana.

Allora buon compleanno Nave più bella del mondo Amerigo Vespucci