"Amore Disperato" è il nuovo singolo di Achille Lauro

Achille Lauro torna con nuova musica: dopo il suo tour estivo, esce Amore Disperato. Si tratta di un brano malinconico scritto con Federica Abbate e Olly. Racconta la storia di un amore disperato, che ha come sfondo la città di Roma e contiene diversi riferimenti ad alcuni classici del cinema italiano.

Il testo è molto intimo, ambientato ai margini del raccordo anulare di Roma . La Via Tina Pinca, che si trova nella copertina del brano, evoca i film del regista Luigi Comencini. Si tratta infatti di un luogo simbolo di molti suoi film, a partire dall’iconico Pane, Amore e Fantasia con Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica. Questo amore disperato è una relazione che va oltre il semplice amore, trasformandosi in qualcosa di ancora più profondo e incondizionato. Una riflessione sui sentimenti, che mette in luce quanto sia fragile un rapporto: bastano piccoli gesti o errori per distruggerlo, facendolo crollare come un castello di carte, nonostante la fatica e l’impegno per costruirlo. I particolari inseriti nel testo da Achille Lauro evocano una sorta di film della relazione, fatto di piccoli momenti che per loro hanno un significato enorme e che restano incomprensibili per gli altri. Vi è anche un’amara riflessione sul tempo e sulla fragilità delle cose belle.