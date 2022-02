Anche le zanzare sono fashion ?

Ci sono delle novità sulle zanzare insetti piccoli ma fastidiosissimi per coloro che ne patiscono gli attacchi.









I cambiamenti climatici sono tra i maggiori responsabili per cui questi microscopici animaletti restano attivi per tutto l'anno. Uno studio dell'Università di Washington ha osservato che gli esemplari femmina della zanzara della febbre gialla non sono più solo attratte dall'odore della pelle degli umani ma anche da alcuni colori. Nella lista ci sono il rosso, l'arancione e il nero. Disdegnano invece il viola, il verde, il blu e il bianco. Gli scienziati hanno poi spiegato che una zanzara decide di posarsi su un ospite piuttosto che su un altro per tre motivi: il respiro, il sudore, la temperatura della sua pelle. Pelle che indipendentemente dalla pigmentazione emette un forte segnale rosso-arancione ai loro occhi.