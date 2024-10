Artevento edizione invernale

Artevento Autunno, Il Festival Internazionale dell’Aquilone, torna a Cervia dall’11 al 22 ottobre con un triplice appuntamento: “One Sky One World”, la mostra inedita “Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni – Speciale Giappone” e la Parata per la Pace con Fondazione PerugiAssisi.

Sede dell’evento è il Magazzino del Sale Torre & Spiaggia, per dodici giorni di attività, laboratori e mostre. Il clou della manifestazione è offerto da tre giorni di voli spettacolari di aquiloni, dall’11 al 13 ottobre, sulla spiaggia di Cervia, con spettacoli mozzafiato per adulti e piccini, con la presenza di ospiti speciali e con i grandi nomi dell’aquilonismo internazionale.

L’edizione autunnale della manifestazione, spin off dell’appuntamento primaverile, intitolato “One Sky One World”, conclude la 44esima edizione e continua ad approfondire i temi cardine della sua mission: la divulgazione delle culture dell’aquilone come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, e la promozione di pace, inter-cultura e sostenibilità ambientale.