30 anni di All i want for Christmas is you

Senza dubbio non è Natale senza 'All I Want for Christmas Is You'. Il singolo di Mariah Carey contenuto nell'album in studio, 'Merry Christmas', da 30 anni è il classico natalizio moderno per eccellenza.

Fu pubblicato il 29 ottobre del 1994 sotto etichetta Columbia Records e fu un successo immediato. Al 2013 ha venduto 16 milioni di copie e ha guadagnato oltre 50 milioni di royalties.

Nel 2021 la Carey ha fatto storia ricevendo il disco di diamante, la prima volta per un un singolo natalizio, nel 2023 il brano è stato scelto dalla National Recording Registry della Biblioteca del Congresso Usa come registrazione culturalmente e storicamente importante per il paese.

Eppure la Carey inizialmente era scettica su un album natalizio quando la sua casa discografica si fece avanti con la proposta.