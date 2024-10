Gli Ecouteurs de Rues sono un’iniziativa che mira a rendere la salute mentale accessibile e alla portata di tutti. Avviato in Francia nel 2019, come racconta GreenMe, questo progetto coinvolge psicologi, psicoterapeuti e altri professionisti del benessere mentale che, un sabato al mese, si collocano per le strade in città come Parigi, Rennes, Tolosa e Nantes.

Qui offrono sedute completamente gratuite, dando ai passanti la possibilità di parlare e condividere le proprie difficoltà in modo informale, senza la pressione di entrare in uno studio tradizionale.

L’idea di base è semplice: i professionisti portano sedie in spazi pubblici e invitano i passanti a sedersi per parlare. Le conversazioni spaziano da problemi quotidiani a questioni più personali, come traumi o difficoltà familiari.

Anche se non si tratta di un vero e proprio percorso terapeutico, questi incontri offrono un sollievo significativo. Spesso è la prima volta che i partecipanti parlano con un professionista della salute mentale, specialmente nelle aree svantaggiate come il quartiere Goutte d’Or di Parigi, dove molte persone non hanno accesso a terapie convenzionali.