Cent'anni di solitudine la serie tv

Finalmente una data: l’attesissimo adattamento televisivo del capolavoro di Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine, arriverà sullo streaming l’11 dicembre 2024.

La serie, basata sul celebre romanzo dello scrittore colombiano premio Nobel, rappresenta una delle produzioni più ambiziose mai realizzate in America Latina.

Prodotta dai figli dell’autore, Rodrigo e Gonzalo García Barcha, la prima stagione sarà composta da 8 episodi, con una seconda stagione già confermata.

La serie, interamente girata in Colombia, promette di offrire una rappresentazione autentica dell’opera originale, grazie anche al coinvolgimento della famiglia Márquez nel progetto.

Il romanzo, tradotto in oltre 40 lingue, è noto per la sua narrazione multigenerazionale e per il suo utilizzo del realismo magico, che unisce elementi della vita quotidiana con il soprannaturale.

Al centro della storia c’è la famiglia Buendía e la fondazione della città immaginaria di Macondo.