Bambino sgridato perchè disegna "scarabocchi"

Un talento innato quello di Joe Whale e una grande passione per il disegno. La sua storia è la dimostrazione che nonostante i giudizi negativi degli insegnanti che lo etichettavano come poco intelligente, inadatto tanto da definire i suoi disegni "scarabocchi", la sua passione ha avuto la meglio su tutto e su tutti. Incoraggiato dai genitori, i quali hanno sempre permesso che coltivasse le sue attitudini e la sua passione per il disegno, è riuscito a realizzare i suoi desideri.

Una grande rivincita, perchè oggi i suoi disegni sono diventati famosi tanto da essere portati come esempio in diversi corsi e convegni sull'arte. Addirittura un insegnante del corso d'arte ha deciso di dare risalto alle sue capacità creative pubblicando su Instagram alcune foto delle sue creazioni a cui sono seguiti numerosi like. Ma non finisce qui, perchè la diffusione è stata tale da ricevere un ingaggio lavorativo.

Si tratta di un ristorante, il "Number 4", a Shrewsbury che ha deciso di fare una proposta lavorativa alla famiglia e al bambino. E' stato soprannominato “Doodle Boy” e possiede una vera e propria intelligenza artistica che necessitava solo di riconoscimento da parte degli insegnanti.

Una storia che dovrebbe far riflettere tutti: non serve imporre il proprio stile di vita a qualcuno, ognuno di noi dovrebbe essere fin da piccolo lasciato libero/a di seguire le proprie attitudini senza interferenze. E chi da adulto si riconosce in questa storia, dovrebbe sapere che non è mai troppo tardi per riconoscere se stesso e far virare la propria vita nella sua direzione più naturale.