Baywatch in salsa canina

Nella settimana di ferragosto una categoria si è particolarmente distinta per la propria attività sulle spiagge italiane. Sono i cani e gli umani della la Sics, Scuola italiana cani salvataggio che alle soglie dello scorso week end hanno tratto in salvo 5 persone tra le spiagge della Sicilia e litorale laziale. Due ragazzi di Catania di 12 e 19 anni sono stati soccorsi da Robin Hood e Zeus davanti alla spiaggia di Giardini Naxos, in Sicilia.

Altro salvataggio a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, dove due sorelle di Arezzo in vacanza stavano nuotando quando sono finite in una 'buca' che si era formata a causa della corrente. La stessa 'buca', sempre a Montalto, aveva messo in difficoltà nella prima mattinata anche una signora di 52 anni, che ci era finita dentro ma aveva avuto la prontezza di mettersi a gridare per chiedere aiuto. Anche in questo caso, in soccorso sono partiti Pedro e Mira che in pochi minuti l'hanno riportata a riva.