Billie Eilish, Justin Bieber e tanti altri stanno realizzando mascherine

Tra le attività in difficoltà a causa dell'epidemia globale di COVID-19 ritroviamo sicuramente il settore musicale. L'industria musicale non è composta solo dalle grandi star di cui andiamo a vedere i concerti, ma anche di tantissimi professionisti che lavorano dietro le quinte. Come sappiamo molti tour e festival sono stati annullati, proprio per questo è stata lanciata un'iniziativa per cercare di supportare questo settore, ossia sono state create delle mascherine da mettere in vendita per sostenere un progetto denominato We Have Got You Covered.

Tra gli artisti coinvolti ritroviamo Justin Bieber, Ariana Grande, Billie Eilish, ma anche The Weeknd, XXXTentation, 2Pac, i Queen e The Rolling Stones! Tutto il ricavato verrà devoluto a MusiCares, un'organizzazione che sostiene i membri della comunità musicale che potrebbero essere ora in difficoltà.

Ecco le mascherine personalizzate!