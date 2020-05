Meryl Streep canta in accappatoio e brinda con un Martini in diretta su Zoom

Accappatoio di spugna bianco, un Martini cocktail in mano in diretta su Zoom dal salotto di casa sua. Potrebbe sembrare lo spaccato di una giornata qualunque di una di noi durante un video party di compleanno con le amiche, ma in questo caso si tratta di Meryl Streep. L'attrice con il record di candidature ai Premi Oscar, ha stupito tutti cantando il brano di un noto musical facendo il boom di visualizzazioni su YouTube.

L'occasione della festa sono stati i 90 anni di Stephen Sondheim, compositore musicale e drammaturgo considerato uno dei padri del musical moderno. Tra le sue più famose composizioni ritroviamo i testi di West Side Story, A Little Night Music”, “Sweeney Todd” e “Into the Woods”, ma anche la colonna sonora di “Dick Tracy” (“Sooner or Later”) con cui, nel 1991, ha vinto l'Oscar come miglior canzone.

Meryl non era da sola a festeggiare, sono intervenuti numerosi colleghi durante il party in streaming tra cui Christine Baranski, con cui ha recitato sul set di “Mamma Mia!” e Audra McDonald, altra star dei musical. Tutte rigorosamente in accappatoio e drink in mano, hanno cantato un brano dal musical "Company"!

Tutti i fan possono rivedere l'esibizione sul canale YouTube di Broadway.