Carbonara Day

In un periodo in cui si è tornati a mettere in dubbio la sua paternità, in barba a tutti, oggi si celebra con tantissime iniziative. Si tratta del #carbonaraday, un'idea di Unione italiana food che ha lo scopo di celebrare uno dei piatti più amati al mondo attraverso i socialnetwork.

Su twitter, facebook e instagram agli appassionati di pasta sarà chiesto di condividere la propria versione della carbonara. La maratona social é prevista alle ore 12.00 di oggi in diretta sui canali social welovepasta con i pastai di Unione italiana food con gli hashtag #carbonaraday e #therealcarbonara.

Il tema di questo #carbonaraday giunto alla sua settima edizione é invece #therealcarbonara, "ovvero quanto é consentito modificare una ricetta per poterla chiamare ancora carbonara?" I pastai di Unione italiana, per stabilire se in rete sono più diffuse le carbonare "rivisitate" o #therealcarbonara, hanno commissionato, per l'occasione, "il primo censimento della carbonara nel mondo", analizzando sul web i trend più virali delle carbonare reinterpretate.

L'iniziativa ha registrato oltre 4.600 contenuti tracciati con l'hashtag #carbonara, pubblicati in più di 20 differenti lingue, accompagnati dalla fotografia o da un filmato di un piatto di carbonara, per un totale di oltre 4,5 milioni di visualizzazioni la quota di versioni "sbagliate" in tutto il mondo é pari al 36% dei casi.

La maggior parte di ricette sbagliate si concentrano all'estero, Stati Uniti e Inghilterra sono sul podio. Il 61% delle preparazioni restano fedeli alla purista #therealcarbonara.