Causa Sony - Battisti: la sentenza della Corte d'Appello

Una causa che Sony Music ha portato avanti dal 2017 e che coinvolge gli eredi diretti di Lucio Battisti, Grazia Letizia Veronese, vedova del cantante, e Luca Battisti, il figlio 49enne. Al centro della contesa la revoca del mandato SIAE per l'utilizzo dei brani del cantante sia sulle piattaforme streaming che negli spot commerciali. Dal canto suo Sony ha denunciato la perdita di ingenti guadagni per cui il giudice si è pronunciato nella sentenza d'appello. Intanto la Major ha già annunciato il ricorso in Cassazione.

