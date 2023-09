Secondo singolo per Coez e Frah Quintale

L'album si intitola “Lovebars” , è uscito da appena una settimana ed è disponibile in ben quattro “formati”: CD (anche autografato), vinile, vinile speciale arancione e bundle CD + t-shirt (anche autografato), alcuni dei quali già andati sold out.

Tema centrale del disco, l'amore ed in particolare le relazioni, i rapporti, in tutte le loro sfaccettature, in tutte le loro complessità.









Questo nuovo singolo, il cui titolo, “Che colpa ne ho” è già di per sé piuttosto esplicito, è una ballad romantica incentrata sul tema del senso di colpa all'interno di una relazione tormentata.

Ancora una volta questi due artisti, mai superficiali e mai scontati nella scelta di parole e contenuti, ci forniscono qualche spunto per indagare su noi stessi, tutto da cantare.

In occasione dell’uscita del disco, Coez e Frah Quintale hanno incontrato i propri fans per un firma copie in due appuntamenti esclusivi ospitati da luoghi d’arte d’eccezione: il Palazzo Velli Expo di Roma ed il museo Triennale Milano.