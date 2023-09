Manca poco all'uscita del nuovo album, il 20 settembre 2023, e i Rolling Stones lo hanno comunicato con un annuncio molto strano ad un giornale inglese. Dodici tracce e ospiti illustri, da McCartney a Elton John e Lady Gaga per ‘Hackney diamonds’, trentaseiesimo album in studio per la biggest band del rock ‘n’ roll. Scopri tutto nel nostro reloaded!